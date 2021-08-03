Во МХАТе ответили на актерский “бойкот” из-за контракта с Бузовой

В руководстве МХАТа имени Горького ответили на актерский «бойкот», связанный с заключенным контактом с Ольгой Бузовой. Она участвует в постановке о Сталине «Чудесный грузин».

В июне нынешнего года Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа. Эту новость далеко не все восприняли положительно. Знаменитость раскритиковали за игру на сцене и ее вокальные данные. Когда появилась информация о сумме гонорара за репетиции и два спектакля, то некоторые артисты и вовсе возмутились.

Теперь в Сети начали появляться сведения о том, что актеры МХАТа заявили руководству учреждения о своем недовольстве. Они начали требовать, чтобы Бузову убрали из спектакля «Чудесный грузин». В анонимном заявлении было указано, что ее участие в постановке – неуважение к другим артистам.

В пресс-службе театра рассказали, что именно происходит в учреждении. Сообщается, что бойкот никто не устраивал. Сейчас артисты находятся в отпуске, ждут открытия нового театрального сезона. В руководстве учреждения не понимают, кто именно мог объявить бойкот, логично, чтобы журналисты назвали имя этого человека.

Что касается спектакля «Чудесный грузин», то Ольга Бузова продолжит играть в нем. Для театра ее присутствие на сцене имеет важное значение. Никакие другие кандидатуры на роль Беллы Шанталь не рассматриваются, пишет портал «Глобал.МСК».