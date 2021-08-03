Скандалы: Александру Максимову закон не писан

Депутата Госдумы от Кузбасса, владеющего акциями американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated, зарегистрировали на выборах в ГД от «Единой России»

До этого Центризбирком по схожей причине вычеркнул из списка КПРФ Павла Грудинина. В компартии отметили, что ждут заявления от главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая объяснит, как единоросса допустили до участия в выборах. Кемеровский облизбирком накануне одобрил участие Александра Максимова в выборах в парламент по Новокузнецкому округу (№ 104).

Из опубликованных документов комиссии следует, что Максимов владеет акциями американской Vertex Pharmaceuticals Incorporated, которая зарегистрирована в Бостоне. Кроме того, у депутата есть облигации ирландской Alfa Bond Issuance Public Limited Company и биржевого фонда WisdomTree Metal Securities Limited, а также американская депозитарная расписка на акции Nokia Corporation. Отметим, что весь список активов в декларации , размещённой на сайте избиркома, не виден. Между тем Максимову принадлежит ещё одна «американская депозитарная расписка», сказано в таблице, опубликованной избирательной комиссией.

Неравные перед законом

Для депутатов, которые участвуют в выборах, существует запрет на владение «иностранными финансовыми инструментами». Действие федерального закона распространяется и на тех, кто уже работает в парламенте. Однако в Кузбассе депутат-единоросс Александр Максимов указал в декларации целый пакет иностранных активов, оформленных в разнообразных офшорах. Это не помешало местному избиркому принять решение о регистрации его кандидатуры.

Александр Максимов не ответил на звонки по номерам телефонов, которые имеются в распоряжении «Октагона». В ЦИК на ситуацию с его счетами пока не отреагировали. Издание направило запрос в избирательную комиссию, чтобы прояснить этот момент.

Решение избиркома зарегистрировать Максимова для участия в выборах в Госдуму возмутило коммунистов. В КПРФ напомнили, что неделей ранее на основании информации о владении акциями иностранной компании ЦИК исключил из федерального списка компартии экс-кандидата в президенты страны, директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

В партии утверждают, что их кандидат узнал о наличии у него акций офшорной компании непосредственно на заседании комиссии. Проверить Грудинина предложили после письма его жены в Генпрокуратуру, в котором она утверждала, что её бывший муж является акционером зарегистрированной в Белизе фирмы Bontro Ltd. Между тем организацию ликвидировали в 2019 году.

Последний шанс ЦИК

По словам пресс-секретаря председателя ЦК КПРФ Александра Ющенко, решение ЦИК в отношении Грудинина остаётся ангажированным. Также он добавил, что если единоросса Максимова допустят к выборам, то позиция избирательной комиссии будет окончательно дискредитирована.

«В первую очередь очень бы хотелось услышать комментарий Эллы Памфиловой, насколько они готовы провести проверку и какие действия будут предприняты в отношении Максимова. Будем смотреть позицию ЦИК, которая была совершенно ангажирована в адрес Грудинина. Мы намерены оспорить её в Верховном суде» — Александр Ющенко, пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ

Собеседник издания назвал Кузбасс ангажированным регионом и связал с этим допуск Максимова к участию в выборах.

Лояльность на мандат

Политолог Константин Калачёв напомнил, что 74-летний Александр Максимов – выходец из КГБ, что говорит о его абсолютной лояльности к действующей власти.

– Но является ли Максимов незаменимым для Кузбасса и «Единой России»? Все кандидаты от «Единой России» проходят серьёзную проверку, и не одну, в том числе через компетентные органы. Как-то же он прошёл эти проверки. Так что сложно сказать, что дела Максимова и Грудинина схожи. В этом должны разбираться юристы, – подчеркнул Калачёв.

По официальным данным, Максимов в 2020 году заработал 8,22 млн рублей. Он получал не только зарплату депутата Госдумы и доходы от банковских вкладов, но и некий доход от УФСБ по Челябинской области, характер которого не указан в публичных сведениях. На 36 банковских счетах Максимова лежит ещё 32,7 млн рублей, также у него есть акции Сбербанка.

Яна Бондарь