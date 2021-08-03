Скандалы: Чужие миллионы не пахнут

Зачем единороссы спонсируют избирательные кампании партий Жириновского и Максима Шевченко

«Российская партия свободы и справедливости» Максима Шевченко получила 9,4 млн рублей на избирательный счёт партии от фонда, связанного с единороссами. На это обратили внимание «Открытые медиа», изучив сведения о поступлениях на избирательные счета партий.

Помогает партия власти и другим соперникам: единороссы в Смоленской области спонсируют кампанию сенатора от ЛДПР, а в Москве связанные с ЕР фонды финансируют «независимого» кандидата.

Единственным пожертвованием от юридических лиц, отправленным на федеральный избирательный счёт партии Шевченко, сейчас является перевод на сумму 9,4 млн рублей от РО «ФСК». Единственное юрлицо с таким названием, найденное в сервисе «Контур.Фокус», — это Региональный общественный «Фонд социальных коммуникаций», зарегистрированный в 2018 году в Ханты-Мансийске.

Среди учредителей организации указан мэр Сургута единоросс Андрей Филатов, депутат-единоросс Думы ХМАО и основной владелец группы компаний «Автобан» Алексей Андреев и руководитель телерадиокомпани «Югра» Алексей Елизаров.

В 2019 году Znak писал, что за фондом стоит первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. По словам источников издания, фонд приобрёл тюменский портал «Нефть» с целью сделать из него местный Life. Также издание писало, что ФСК набирает группу политтехнологов, пиарщиков и журналистов. «Перед командой, которую возглавил Булатов, стоят задачи за короткие сроки нарастить своё присутствие на информационном рынке Югры, а также Ямала и Тюмени», — сообщало издание.

Лидер РПСС Максим Шевченко в разговоре с ОМ заявил, что партия не знала о данном переводе и пообещал вернуть деньги ФСК. «Мы не знаем, почему они нам пожертвовали. Возможно, это какая-то провокация. Понятия не имеем, кто это такие, мы без этих денег обойдёмся», — сообщил Шевченко.

Не исключил вероятность провокации и глава московских коммунистов Валерий Рашкин. По его словам, власти важно, чтобы мелкие партии не получили больше 5% на выборах в Госдуму, а если по социологическим опросам объединения выходят за этот барьер, то и в отношении них могут предпринимать провокации.

«Если Шевченко говорит, что он их вернёт, то давайте посмотрим, вернёт или нет. Я ничего не исключаю, АП не нужны представители от малых партий, нужно, чтобы голоса перетекли к „Единой России“ в соответствии с законом. Эти партии — живопырки, которых выбросили на выборное поле», — говорит Рашкин.

Похожий прецедент ОМ обнаружили в Смоленской области, где сенатора от ЛДПР Сергея Леонова, баллотирующегося в Госдуму, спонсируют бывшие и действующие депутаты-единороссы.

По данным избиркома Смоленской области, 500 000 рублей в фонд кандидата по 176-му одномандатному округу Сергея Леонова пожертвовала компания «ПИК «Феникс». Директор и владелец компании — депутат Смоленского горсовета от «Единой России» и предприниматель Владимир Бурдули. При этом в округе Леонова есть и кандидат от партии власти. Почему Бурдули спонсирует не однопартийца, а его соперника из ЛДПР, депутат ОМ не ответил.

Еще полмиллиона рублей на счёт сенатора внесла компания «Русский лён», бенефициаром которой является бизнесмен Константин Клюка. В 2015—2020 годах он был депутатом Белгородской областной думы VI созыва от «Единой России», его фамилия по-прежнему числится среди членов партии.

«Русский лён» реализует в регионе инвестиционный проект, который поддерживает администрация региона во главе с губернатором Алексеем Островским, членом ЛДПР. По данным «Спарк-Интерфакс», за 2019−2021 год предприятие Клюки получило 368 млн рублей грантов и субсидий от регионального департамента сельского хозяйства.

Кроме этого, 600 000 рублей на избирательный счёт внёс «Козинский тепличный комбинат» — одно из крупнейших сельхозпредприятий региона и также инвестор Смоленской области. За последние три года компания получила от регионального департамента сельского хозяйства 60 млн рублей в виде грантов и субсидий, следует из базы проверки контрагентов «Спарк-Интерфакс». Один из совладельцев предприятия — бывший заместитель мэра Смоленска Валерий Осипов, осуждённый за взятку.

Дмитрий Никитин, Алена Хлиманова