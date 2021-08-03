 

Кто получит увеличенную пенсию в августе

03.08.2021, 15:34, Разное
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Любой вопрос, касающийся пенсий в России, горячо обсуждается обществом. Для того, чтобы в народе не появлялись необоснованные слухи и кривотолки, специалисты разъясняют россиянам грядущие изменения заранее.

Так, прибавку к пенсии в России рассчитывают
как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных
пенсионером за минувший год, и стоимости одного пенсионного
коэффициента. Количество коэффициентов же зависит от размера доходов,
зарплаты или выполнения работ по договорам за прошедший год, с которых шли страховые взносы.

Увеличить можно лишь максимум на три
коэффициента в год. Повышенную пенсию смогут получить те работающие пенсионеры, кто имеет официальные доходы от
работы в минувшем году. При этом гражданину никуда и обращаться не понадобится, поскольку перерасчет произойдет автоматически.

Напомним, что до 2016 года пособие работающих пенсионеров менялось два раза в год. Сейчас же первая индексация касается лишь неработающих пенсионеров. Им ежегодно прибавляют приблизительно по 1000 рублей.

Как писали “Дни.ру”, в ближайшие годы размер пенсий в России будет меняться. В 2024 году страховые пенсии могут превысить 20 тысяч рублей.

Ранее стали распространяться слухи о повышении пенсионного возраста. В Совфеде назвали эти домыслы “необоснованной страшилкой”. Там связали подобные разговоры с грядущей предвыборной кампанией.



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