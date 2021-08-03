 

150 тысяч москвичей подали заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

03.08.2021, 15:34, Разное
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Жители российской столицы смогут избрать депутатов Государственной Думы РФ 17-19
сентября дистанционно. Это особенно важно во время пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сокращать социальные контакты. Принять участие в онлайн-голосовании можно на портале mos.ru. 2 августа там открылся прием заявок от москвичей.

За полтора дня работы сервиса заявки на участие в дистанционном электронном голосованием (ДЭГ) подали 150 тысяч человек. Чтобы получить возможность выбрать депутатов Госдумы в онлайн-формате, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Заявки принимаются до 13 сентября включительно.

Осенью москвичам предстоит участвовать не только в думских выборах. Жители некоторых районов столицы также будут голосовать за парламентариев Московской городской Думы и муниципальных депутатов района Щукино. Заранее зарегистрироваться на ДЭГ можно не только на сайте, но и в мобильных приложениях “Моя Москва” и
“Госуслуги Москвы”.

Сейчас на портале mos.ru доступен специальный раздел, где приведены подробные правила онлайн-голосования. Принять участие в выборах в дистанционном формате можно при соблюдении трех главных условий: наличие
активного избирательного права (гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста), постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на сайте.

Подтвердить свою учетную запись москвичи могут тремя способами: онлайн
через сервис “Сбербанк
ID”, дистанционно через портал gosuslugi.ru или очно в центрах “Мои
документы”. Важно отметить, что все личные данные будут надежно защищены. Портал имеет сильную систему безопасности.

Все заявки пройдут проверку в ЦИК России. За несколько дней до голосования пользователи, которые могут голосовать онлайн, получат уведомления в личном
кабинете на mos.ru, по СМС и электронной почте. Они будут исключены из списков
для голосования на участках. 17 сентября с 8:00 москвичи, участвующие в ДЭГ, смогут получить цифровой бюллетень в
личном кабинете на mos.ru. Перед загрузкой бюллетеня придет СМС с кодом.

Напомним, 29 и 30 июля система дистанционного электронного голосования прошла масштабную проверку. Тестовое голосование позволило убедиться в готовности системы к работе в условиях высокой нагрузки и проверить новые опции, которые будут доступны для пользователей в сентябре.



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