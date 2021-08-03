 

Бог Кузя стал кандидатом от «Умного голосования» во Владимире

03.08.2021, 15:31, Разное
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Владимирский штаб «Умного голосования» опубликовал имя кандидата в Государственную думу, которое необходимо в добровольном порядке поддерживать сторонникам данной системы голосования. Им стал 44-летний правозащитник Андрей Попов, более известный под псевдонимом «Бог Кузя».

В настоящее время Попов является политзаключённым, решается вопрос о присвоении ему статуса узника совести. 16 июля 2018 года Попов был признан судом виновным в мошенничестве и создании религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан. Правозащитные организации неоднократно указывали на политический характер обвинений, указывая на то, что Бог Кузя поддерживал Алексея Навального* и регулярно делал пожертвования в пользу ФБК**. Организаторы «Умного голосования» призвали отдать свои голоса узнику совести, поскольку статус депутата позволит ему выйти из мест лишения свободы и продолжить свою правозащитную деятельность.

«Во Владимире Андрей Попов очень популярен. Гораздо популярнее местного епископа. У него очень неплохие шансы выиграть выборы. В Госдуме он будет заниматься вопросами свободы слова и добиваться передачи Ростовской и Воронежской епархий под управление Православной церкви Украины», – сказал глава Владимирской ячейки УГ Пётр Романенко.

Ранее голосовать за Бога Кузю призывали деятели культуры и коллектив театра «Современник».

* Признан иноагентом
** Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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