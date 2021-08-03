«Людей в цеху не должно было быть»

На секретном заводе под Ростовом заживо сгорели семь человек.

Фото из соцсетей

В результате взрыва в секретном цехе ФКП «Комбинат «Каменский» 29 июля пострадало семь человек, все они были доставлены в больницы с обширными ожогами. Семерых врачи спасти не могли. Власти прикладывают массу усилий, чтобы скрыть информацию о трагедии — далеко не первой на этом секретном предприятии.

Пожар произошел около 20:00 29 июля. Очевидцы сняли и передали журналистам кадры, на которых видны клубы дыма над территорией комбината. По данным «Новой газеты», пожар произошел в подразделении, занятом производством полимерной продукции. ФКП «Комбинат «Каменский» находится между Каменском-Шахтинским и российским Донецком, в 10 километрах от украинской границы. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, указано в сервисе «Картотека.Ру».

Почти полсуток никакой официальной информации о ЧП не было. Днем 30 июля под нажимом прессы инцидент признали в правительстве Ростовской области,

позже завод отчитался об оперативной ликвидации возгорания «системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом».

В Минпромторге, которому принадлежит предприятие, уточнили количество пострадавших и дали единственную версию произошедшего:

— Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

Семерых пострадавших с ожогами от 80 до 100 процентов поверхности кожи доставили сначала в Каменскую больницу, позже транспортабельных перевезли в Ростов. В первые сутки умер один человек, в воскресенье 1 августа власти подтвердили гибель еще троих сотрудников предприятия.

Скриншот видео с последствиями аварии

СМИ опубликовали список всех, кто оказался в эпицентре пожара:

Сухоребий В.Н. 1978 г. р.

Андреев Г.С. 1990 г. р.

Бойко А.Г. 1982 г. р.

Иванов Г.А. 1987 г. р.

Красников А.Н. 1988 г. р.

Михина С.Н. 1966 г. р.

Авдеева Г.А. 1971 г. р.

— Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» — одно из крупнейших химических предприятий юга РФ и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского. Созданный в 1939 году, на протяжении всей истории комбинат интенсивно развивался, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны, — говорится на главной странице сайта завода.

Официально «101-й комбинат», как называют его местные жители, производит обойный клей, пентафталиевые лаки, натриевую соль, антифризы и смолы полиэфирные ненасыщенные.

Старинные корпуса комбината — красного кирпича с допотопными витражами — по периметру окружены такой же кирпичной стеной, контрольной полосой шириной в несколько метров и колючей проволокой. На вышках за полосой наблюдают сотрудники Росгвардии.

Более 80 лет жители Каменска-Шахтинского знают, что рассказывать и расспрашивать о происшествиях на комбинате не стоит. Хотя нынешняя авария далеко не первая.

В 2011 году Сentral Intelligence Agency (ЦРУ) частично рассекретило данные, связанные с созданием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2 (в американской классификации — SS-13 Savage). В документах ЦРУ комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок. Впервые ракету показали на параде 1965 года. К тому времени, отмечают американцы, цеха секретного каменского предприятия, где, по их версии, проводились испытания композитного топлива, неоднократно взрывались.

Фото из соцсетей

— Несколько раз разрушались ключевые сооружения, связанные с опасными процессами, — говорится в документах агентства. — Большая часть разрушений, по-видимому, была результатом несчастных случаев.

Но каждый раз здания восстанавливали и работа над «укреплением обороноспособности страны» продолжалась.

ФКП «Комбинат «Каменский» официально появился в 2006 году. Количество работающих на нем людей является гостайной, как и любая информация об инцидентах.

В соцсетях местные жители пишут, что недавно завод был переведен на 12-часовой график работы смен, но эксперимент оказался неудачным, к тому же на предприятии произошло ЧП — один из сотрудников поступил в больницу с ожогами. «Недовольных» постоянно одергивают другие пользователи, напоминая о подписке о не разглашении, которую дают сотрудники завода. Часть комментариев в паблике «ВК» удаляется бдительными администраторами, людей просят скорбеть молча.

— Все к этому и шло. Сначала сделали незаконно по 12 часов смену. Случился первый случай. Отменили. Но нет, не зашел урок, нахапали заказов, а работать некому, гонки, быстрей-быстрей, вот и итог. Им с**ть на жизни. Жалко людей. И вину на них свалят, — написал пользователь M*** R*** вскоре после того, как нарушение техники безопасности во время работы сгоревшего цеха признал Минпромторг.

О том, что несколько недель назад с предприятия был эвакуирован рабочий с сильными ожогами, сказал и канал «Мэш» со ссылкой на родственника одного из пострадавших. Мужчина настаивает, что в злополучный цех, где «не предполагается нахождения людей», работников предприятия отправило руководство.

Минпромторг уже создал оперативную группу для расследования инцидента, ее возглавил директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии министерства Дмитрий Капранов. Учитывая секретность комбината, по сути, владелец предприятия будет проверять себя сам. В ведомстве пообещали, что в состав комиссии войдут представители отраслевых институтов, а на самом комбинате поспешили успокоить жителей района, что «вредных выбросов в атмосферу не поступило». На момент написания материала прокуратура Ростовской области и Следственное управление СК РФ по Ростовской области категорически отказались давать комментарии по поводу ЧП на «Комбинат «Каменский» и давать пояснения, проводится ли проверка на предприятии и возбуждено ли уголовное дело по факту гибели нескольких человек на рабочем месте в секретном цехе.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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