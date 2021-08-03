Марго Робби, Кейт Бекинсейл, Рита Ора и Тайка Вайтити и другие на премьере “Отряда самоубийц”

Вчера, 2 августа, в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ фильма “Отряд самоубийц: Миссия навылет” режиссера Джеймса Ганна. Это уже третья часть истории о бывшей девушке Джокера Харли Квинн и других злодеев-преступников. Его посетили Марго Робби, исполнившая одну из главных ролей, актриса Кейт Бекинсейл, актер Сильвестр Сталлоне и другие знаменитости. На красной ковровой дорожке впервые вместе появились Рита Ора и Тайка Вайтити – они встречаются с этой весны. О романе певицы и оскароносного режиссера таблоиды стали говорить в апреле, а уже в мае Рита подтвердила слухи, опубликовав совместное фото с Тайкой в Instagram. Кстати, последний раз они появлялись вместе на вечеринке в честь дня рождения Кейт Бекинсейл. Экс-бойфренд Бекинсейл Пит Дэвидсон, исполнивший в картине одну из ролей, на премьеру не пришел.

31-летняя Марго Робби вышла к фотографам в белом комбинезоне Chanel с сложносочиненным верхом, тогда как 48-летняя Кейт Бекинсейл появилась на премьере в элегантном оранжевом платье в пол с объемными рукавами. 30-летняя Рита Ора также была в белом – но в коротком платье-пиджаке с глубоким декольте и вырезами на талии.

Марго Робби Рита Ора и Тайка Вайтити

Новая лента, которая выйдет в российский прокат уже в этот четверг, 5 августа, станет самостоятельным сиквелом к “Отряду самоубийц” 2016 года. В фильме также снялись Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити и многие другие. Производство фильма поручили режиссеру Джеймсу Ганну после того, как Дэвид Эйер отказался от работы в пользу фильма “Сирены Готэм-сити”, а Гэвин О’Коннор покинул проект из-за творческих разногласий со студией Warner Bros.

Напомним, вторая часть “Отряда самоубийц”, которая вышла в прокат в конце января прошлого года, рассказала историю Харли Квинн после ее расставания с Джокером. Она собирает собственную команду опасных супергероинь – Бэтгерл, Черную канарейку, Охотницу и Рене Монтойю, чтобы вступить в схватку с Черной Маской – криминальным авторитетом Готэма. Последнего сыграл Юэн МакГрегор. Интересно, что в “Хищных птицах” Марго выступила не только как актриса, но и как продюсер и соавтор сценария.

Кейт Бекинсейл Марго Робби и Сильвестр Сталлоне Джеймс Ганн и Марго Робби