“Содрана кожа на носу, ссадины на груди”. В Нацполиции рассказали о травмах на теле главы “Белорусского дома в Украине”

“У него были ссадины. Просто содрана кожа на носу. На левом колене и груди [также ссадины]. Небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня”, – заявил он.

Кроме этого, возле тела Шишова сегодня утром правоохранители нашли мобильный телефон. Также на одном из пеньков выявили след от обуви.

“Изучаем, чей это след. Виталия, или еще кого-либо. Что касается пенька – высота от перли веревки до земли – 3,8 метров. Высота первого пенька – 60 см, второго, который рядом находился – 50 см. Рост Виталия – 1,85 метров”, – рассказал Клименко.

По данным полицейских, Шишов был повешен на веревке, которая была сложена в четыре слоя.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

—