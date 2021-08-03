Девушка Шишова уверена, что у него не было причин для самоубийства

По ее словам, Шишов не жаловался, что за ним следят, но в последнее время стал внимательнее – подмечал, какие машины подъезжают к нему и кто из них выходит.

Прямых угроз Шишову не поступало, но у него было плохое предчувствие, говорит Жолудь. За неделю до смерти он написал одному из своих знакомых об этом предчувствии и попросил, если что, присмотреть за девушкой.

К белорусу посторонние люди не подходили, говорит Жолудь. А вот к ней однажды на улице в центре города подошли люди, которые ее снимали и записывали. Кто это был и что они хотели девушка не уточняет.

По словам Жолудь, Шишов бегал не всегда, а периодически, по желанию. В последнее время в его поведении не было ничего необычного или странного.

Последнюю неделю пара болела. Как говорить Жолудь, в связи с этим настроение у Шишова не было возвышенным, но плохих мыслей у него не было. Она уверена, что мужчина не мог покончить жизнь самоубийством, так как у него не было причин для этого и он не мог так поступить со ней. Жолудь говорит, у них были общие планы на будущее.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

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