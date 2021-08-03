Залужный назвал причину запрета визитов чиновников в зону ООС

“Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения ООС должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства”, – написал Залужный.

“РБК Украина” со ссылкой на слова пресс-службы ООС сообщает, что запрет на посещение зоны должен быть снят до конца следующей недели.

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Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Валерия Залужного.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В апреле 2018 года на Донбассе официально закончилась антитеррористическая операция. Ей на смену пришла операция Объединенных сил (ООС).

Смена формата АТО на ООС прописана законом “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”, который подписал президент Украины Петр Порошенко.

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