“Танцы со звездами”. Где и когда смотреть новый сезон

2 августа на официальном аккаунте телешоу в соцсети появился ролик, в котором сообщалось о трех новых участниках проекта – артистке “Женского квартала” студии “Квартал 95” Анастасии Оруджовой, капитане молдавской юмористической команды “Стояновка”, которая является участницей шоу “Лига смеха” на “1+1” Иване Люленове и актере Константине Войтенко.

Вместе с представлением героев в кадре появилась дата и время старта пятого сезона “Танцев со звездами”.

На данный момент, помимо этих трех имен, известны еще пятеро конкурсантов. В сентябре на танцевальный паркет выйдут певица Джамала, солист группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка группы Kazka Александра Зарицкая, актер и стриптизер Алексей Суровцев, участник группы Kadnay Дмитрий Каднай.

View this post on Instagram

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Контекст:

Главным хореографом нового сезона шоу стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

—