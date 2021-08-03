 

Российские ученые предложили искусственный заменитель природному гипсу

03.08.2021, 14:50, Новости дня
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Свою новую разработку предложили российские ученые из МИСиС. Речь идет о синтетическом заменителе искусственному гипсу. По словам экспертов, новый материал можно успешно использовать при строительных работах.

Еще одно преимущество состоит в том, что сырьем для данного материала являются промышленные отходы. Технология производства не требует больших финансовых и энергетических затрат, утверждают специалисты. С другой стороны, поскольку найдено применение отходам, можно говорить о пользе для экологии.

Как показали проведенные испытания, по некоторым показателям искусственный гипс даже превосходит свой натуральный аналог. Кроме прочего, применение нового материала может отчасти удешевить строительство новых домов.



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