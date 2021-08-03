 

Оказалось, что Пермскому вымиранию предшествовал всплеск концентрации кислорода в океане

03.08.2021, 14:50, Новости дня
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Ученые установили новое обстоятельство, связанной с самым значительным за всю историю Земли Пермским вымиранием, произошедшим более 250 млн лет назад. Считается, что в тот период исчезло более 70% видом живых организмов.

А недавно ученые сумели выяснить, что за несколько десятков тысяч лет перед массовым вымиранием в водах Мирового океана стала значительно подниматься концентрация кислорода. Только потом показатели так же резко снизились, говорят специалисты.

Пока еще непонятно, с чем было связано перенасыщение воды кислородом. Можно только предположить, что оно способствовало развитию новых видов за относительно короткий исторический период. Далее могли произойти крупные извержения вулканов или то-то еще, что затем снизило концентрацию кислорода в воде.



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