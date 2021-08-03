Оказалось, что Пермскому вымиранию предшествовал всплеск концентрации кислорода в океане

Ученые установили новое обстоятельство, связанной с самым значительным за всю историю Земли Пермским вымиранием, произошедшим более 250 млн лет назад. Считается, что в тот период исчезло более 70% видом живых организмов.

А недавно ученые сумели выяснить, что за несколько десятков тысяч лет перед массовым вымиранием в водах Мирового океана стала значительно подниматься концентрация кислорода. Только потом показатели так же резко снизились, говорят специалисты.

Пока еще непонятно, с чем было связано перенасыщение воды кислородом. Можно только предположить, что оно способствовало развитию новых видов за относительно короткий исторический период. Далее могли произойти крупные извержения вулканов или то-то еще, что затем снизило концентрацию кислорода в воде.