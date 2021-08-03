 

Киев утвердил День защитников и защитниц Украины

03.08.2021, 14:48, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому изменено название государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины».

«Президент подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Документ будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщил президентский офис, передает ТАСС.

Сообщается, что в июле по решению Верховной рады Украины, был принят закон, которым внесены изменения в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни». В частности, государственный праздник, который с 2014 года ежегодно отмечается 14 октября, из «Дня защитника Украины» переименован в «День защитников и защитниц Украины».

Ранее минобороны Украины разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду в День независимости на фоне скандала из-за туфель на каблуках.



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