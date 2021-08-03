В США объявили о начале новой войны с коронавирусом

В США считают, что штамм коронавируса «дельта» – это, фактически, новый вирус, потому нельзя надеяться на вакцинацию и снимать маски, пишут американские СМИ.

Издание The Washington Post и портал Drugs.com пишут со ссылкой на документ, поступивший в местные центры медицинской профилактики и контроля (CDC), что штамм «дельта» распространяется очень легко, в этом смысле он подобен ветряной оспе. При этом вирусная нагрузка у привитых якобы может быть такой же, как и у людей, не поставивших вакцину, передает «Царьград».

«Можно сказать, что началась новая война», – делают вывод авторы портала Drugs.com.

Приводятся слова руководителя медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роберта Вахтера о том, что он «закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал».

В связи с этим в США снова требуют носить маски абсолютно всех, включая и привитых, причем и на улицах, и в помещениях. Полностью данные, которыми располагает CDC, будут опубликованы в пятницу.

Ранее японские ученые выявили высокую патогенность штамма «дельта».

До этого заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что длительность заболевания COVID-19 при заражении «дельта»-штаммом коронавируса увеличилась, а инкубационный период – сократился.