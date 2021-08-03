Российские спортсмены рассказали о травмах на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Дарья Клишина рассказали о травмах, полученных на Олимпийских играх в Токио.

Нагорный сообщил, что у него «были проблемы со здоровьем после многоборья», по его предположению, «вышел камень из почек», также «температура скакала туда-сюда», передает РИА «Новости».

Клишина рассказала, что у нее «оторвана связка под ягодицей, которая крепится к седалищной кости, там их четыре мышцы, одна из них оторвана полностью и ушла вниз на семь сантиметров». Это стало следствием травмы, полученной на ОИ.

«Сначала российском штабе мне сделали ультразвук, конечно, это была неполноценная картина, но все же. И доктор сказал, что минимум две недели должен быть отдых. Когда я перестану чувствовать боль в ходьбе, когда я вернусь к нормальной ходьбе без прихрамывания, тогда я уже могу начинать делать какую-то физиотерапию, какую-то электростимуляцию, чтобы укрепить заднюю поверхность бедра», – добавила она.

Клишина в воскресенье из-за травмы не смогла завершить свое выступление в прыжках в длину, со стадиона ее увезли на коляске.

Между тем пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала, что победитель и неоднократный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами житель России Сергей Шубенков получил травму ахилла еще в Москве.

«Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими, но это спорт, случилось то, что случилось», – добавила она.

Из-за временного отстранения ВФЛА по решению совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) российская команда могла выставить на Олимпиаде в легкой атлетике только десять человек. Состав был объявлен специально созданной рабочей группой в конце июня.

«По решению совета World Athletics мы не могли делать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады. Так что ничье место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самим началом Олимпиады. ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала все, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм», – подчеркнула Глущенко.

Напомним, во вторник Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Сообщалось, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки.