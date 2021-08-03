 

Рэпер Джиган на день рождения получил дорогие подарки от семьи

03.08.2021, 14:46, Разное
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Известный российский рэпер Джиган на свой 36-летний день рождения получил дорогие подарки от семьи. Жена и дети преподнесли ему несколько сюрпризов, которые растрогали его.
2 августа рэпер Джиган отметил день рождения. Его супруга Оксана Самойлова вместе с детьми заранее готовилась к мероприятию. Уже с самого утра она и дети спустились в гостиную, чтобы поздравить главу семейства.

Дочери Ариаела, Лея и Майя прочитали для Джигана стихи. Последняя в какой-то момент забыла слова, хотя учила строки две недели. Однако из-за этого именинник не стал расстраиваться. Супруга артиста Оксана Самойлова подарила ему дорогостоящее украшение. Она приобрела для любимого супруга роскошную цель с символикой льва. Подвеска выполнена в форме буквы «G». Рэпер обрадовался украшению с бриллиантами, он сразу же решил примерить подарок.

Оксана Самойлова организовала для мужа шикарный праздник, на котором собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Гостей ждало множество развлечений. Все желали имениннику быть «на чиле и расслабоне», как поется в новой песне с его участием, пишет портал «Глобал.МСК».



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