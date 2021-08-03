 

Татьяна Терешина призналась в отсутствии чувств к мужу

03.08.2021, 14:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Татьяна Терешина призналась, что у нее нет чувств к собственному супругу Олегу Курбатову. Вместе с детьми какое-то время она планирует пожить отдельно от бизнесмена.
В последнее время в профиле Татьяны Терешиной в социальной сети Instagram перестали появляться совместные снимки с супругом. Фанаты заподозрили разлад в семье. Предположения фолловеров подтвердились: артистка заявила, что по определенным причинам разлюбила супруга, но делиться подробностями личной жизни не намерена.

Терешина не раз предоставляла возлюбленному возможность сохранить семью, но он не воспользовался данными шансами. Причиной расставания не является измена, однако в жизни пары произошли другие негативные моменты.

По словам знаменитости, муж не одобряет решение разойтись. Сейчас она хочет, чтобы Курбатов оставил ее и детей в покое. Артистка желает завершить отношения без обид, разборок и унижений.

Напомним, что Терешина воспитывает двоих детей. От ведущего Славы Никитина она родила дочь Арис. В браке с Курбатовым на свет появился сын Никита, пишет «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Каратель по вызову

08.08 / Россия [страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой] продолжает наращивать экспорт мазута в США

31.03 / Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи

29.07 / В Росстате сообщили о снижении пенсий россиян

21.04 / Железный хлеб

04.09 / Медики научились лечить самый опасный рак легких

09.05 / Мнение: Дерьмо и День Победы

28.12 / Назван новый способ избежать заражения коронавирусом

17.01 / Мнение: Во Внуково будет аншлаг

17.07 / Про это (телеведущие, которые не краснеют)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика