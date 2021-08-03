Татьяна Терешина призналась в отсутствии чувств к мужу

Певица Татьяна Терешина призналась, что у нее нет чувств к собственному супругу Олегу Курбатову. Вместе с детьми какое-то время она планирует пожить отдельно от бизнесмена.

В последнее время в профиле Татьяны Терешиной в социальной сети Instagram перестали появляться совместные снимки с супругом. Фанаты заподозрили разлад в семье. Предположения фолловеров подтвердились: артистка заявила, что по определенным причинам разлюбила супруга, но делиться подробностями личной жизни не намерена.

Терешина не раз предоставляла возлюбленному возможность сохранить семью, но он не воспользовался данными шансами. Причиной расставания не является измена, однако в жизни пары произошли другие негативные моменты.

По словам знаменитости, муж не одобряет решение разойтись. Сейчас она хочет, чтобы Курбатов оставил ее и детей в покое. Артистка желает завершить отношения без обид, разборок и унижений.

Напомним, что Терешина воспитывает двоих детей. От ведущего Славы Никитина она родила дочь Арис. В браке с Курбатовым на свет появился сын Никита, пишет «Глобал.МСК».