Солист «Непары» Шоуа рассказал о сложных отношениях с дочерью

Солист группы «Непара» Александр Шоуа пояснил о сложных взаимоотношениях со старшей дочерью. Артист не может похвастаться образцовым отцовством.

У Александра Шоуа есть дочь Майя. В более молодом возрасте он не был хорошим отцом. Когда наследнице исполнилось полгода, певец ушел из семьи и не принимал в жизни ребенка никакого участия. Исполнителю хотелось строить карьеру, ездить на гастроли, реализовывать творческие планы. В тот период времени дуэт «Непара» был очень популярным, поэтому в приоритете была работа.

Когда дочь повзрослела, отец смог с ней объясниться, у них появились общие интересы, были найдены общие точки соприкосновения. Музыкант старался во всем поддерживать ребенка, в том числе и финансово. В последнее время дочь опять не общается с отцом. Известно, что между ними происходило несколько конфликтных ситуаций.

Все время солист «Непары» пытался объяснить дочери то, что нужно постоянно работать, чтобы получить желаемые блага. Однако его разговоры не приводили к должному результату. Старшая дочь в скором времени получит диплом о высшем образовании. Однако она продолжает ставить в приоритет тусовки, поэтому не прислушивается к наставлениям родителя.

У Шоуа есть младшая дочь Таисия, рожденная во втором браке. Музыкант старается воспитывать девочку в строгости, пишет портал «Глобал. МСК».