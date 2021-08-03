 

Журналисты The New York Times возмущены частым упоминанием России на Олимпиаде в Токио

03.08.2021, 14:41, Разное
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Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР, R. O. C.). Также им запрещено использовать национальную символику, а во время награждения вместо гимна РФ звучит фрагмент из концерта № 1 Петра Чайковского.

Авторы The New York Times возмущены тем, что слово “Россия” слишком часто произносится на Олимпиаде-2020. Например, журналист Тарик Панджа обратил внимание, что название страны во время открытия Игр было зачитано на английском, японском и французском языках.

Также автор заметки возмущен тем, что аббревиатура ОКР отображена на вывесках, табло и мониторах, а в официальных объявлениях произносится полностью “Олимпийский комитет России”, а те, кто путается, просто называет страну.

“Увиденное здесь имеет мало признаков того, что команда представляет страну, которая находится под санкциями”, – пишет журналист The New York Times.

Панджа уверен, что WADA беспокоится о смягчении первоначального наказания со стороны Спортивного арбитражного суда. Мол, если бы срок жестких ограничений не изменился, членов российской делегации в Токио было бы гораздо меньше, а еще спортсмены не смогли бы выступать в символике, по которой понятно происхождение команды.

Другой корреспондент американской газеты Эндрю Крамер уверен, что Россия насмехается над запретом WADA. Например, автор пишет о том, что официальные лица РФ, которые ранее возмущались допинговыми ограничениями, “отпускают легкие шутки о том, что задумывалось как унизительное положение”.

“Видеоролик Министерства иностранных дел, например, заканчивается звуками барабанов рок-песни Queen “We Will Rock You”, а на экране, конечно же, появляется надпись “We Will R. O. C. You”, – язвительно пишет Крамер.

Кстати, в тексте The New York Times приводится комментарий представителя Международного олимпийского комитета Марка Адамса. Он отметил, что российские спортсмены соблюдают все правила на Олимпиаде-2020, а все остальное зависит от ситуации.



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