«Личной связи между ними не замечали»

Репортаж из поселка Петра Дубрава, где высокопоставленный полицейский убил 15-летнюю школьницу.

Вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава в Самарской области было обнаружено тело 15-летней девушки. Спустя день сотрудники полиции задержали своего коллегу — начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений № 3 управления МВД РФ по Самаре Антона Безчетвертева. Мужчина признал свою вину, но сослуживцы и местные жители до сих пор не могут объяснить его мотивы.

Согласно основной версии следствия, полицейский сбил школьницу на автомобиле и, чтобы скрыть факт ДТП, добил ее ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Об этом сообщал Telegram-канал Baza. В СК эту версию сейчас опровергают.

31 июля Самарский районный суд арестовал Безчетвертева до 29 сентября. За день до этого ГУ МВД РФ по Самарской области объявило о его увольнении.

Антон Безчетвертев. Фото из соцсети

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Поселок Петра Дубрава находится всего в 20 километрах от Самары. Первая остановка — дорога у дома на улице Садовой, где произошло преступление. Спустя два дня на земле видны следы шин и засохшая кровь. Рядом местные жители возложили цветы и оставили плитку шоколада в память о девушке.

Очевидцы рассказывают, что вечером 29 июля они увидели, как гражданин прижал девушку к земле, нанес порядка пяти ударов ножом и скрылся на «Тойоте». При этом о личности девушки и полицейского они узнали позже в социальных сетях. Рядом с местом преступления находится администрация поселка.

Спускаюсь к озеру, где, по версии следствия, Безчетвертев утопил прицеп автомобиля, в котором находились окровавленная одежда и нож. 30 июля следователи вместе с водолазами искали улики на дне водоема, а уже 31-го берега озера вновь заполнились отдыхающими.

Пруд, в котором Безчетвертев утопил прицеп автомобиля. Фото: Артем Элекин

По дороге встречаю группу школьников. Ребята рассказывают, что погибшая девушка ничем не выделялась и общалась лишь с несколькими подругами. «У нее был ограниченный круг знакомых», — заявляет один из парней.

Погибшая девушка жила в пятиэтажке на улице Коммунаров. Во дворе немноголюдно. Местные — кто с детьми, кто с пакетами из ближайших магазинов — лениво проходят к подъездам. Неохотно повторяют, что знают о происшествии лишь по слухам, либо вовсе отказываются говорить. Часть из них склоняется к неофициальной версии убийства, но ссылается только на информацию из соцсетей.

Соседка погибшей рассказывает, что девочка была единственным и поздним ребенком в семье, жила с отцом и теткой на пятом этаже, мать умерла, когда девочке было 10 лет.

— Примерно лет семь назад они переехали в этот дом. Ничего странного за ними не замечала. Скорее наоборот, спокойная семья, — описывает женщина. — Помню, как ходила к ее матери и помогала ей в период болезни. А на саму девочку написала завещание, чтобы у нее были средства после окончания школы. Вчера сняла все обратно на похороны.

Собеседница «Новой» уверена, что смерть матери сильно повлияла на характер девочки.

— К. не хватало мамы, ее части в воспитании. После ее потери начались и проблемы в учебе. Конечно, со временем росли и запросы к отцу, были трудности в отношениях, но девочка выросла с характером, — вспоминает она. — При этом всегда здоровалась с нами, была спокойной, общалась с ограниченным кругом подружек.

По словам соседки, у погибшей девочки был молодой человек, студент самарского строительного университета.

Антона Безчетвертева, который жил всего на этаж ниже погибшей, гражданка описывает как «интеллигентного мужчину».

Дом, в котором жили Антон Безчетвертев и погибшая школьница. Фото: Артем Элекин

— Антон какое-то время жил в нашем доме на четвертом этаже. Никогда бы не подумала, что он способен на такое. Отец троих детей — старший, если не ошибаюсь, закончил 11-й класс, средний учился в параллели погибшей, а младший еще младенец. Принес горе чужой семье и про свою не подумал. Как теперь в одиночестве будет растить детей его жена? Как объяснить произошедшее сыновьям? Мы все здесь в шоке.

Собеседница говорит, что после произошедшего к отцу школьницы приходили родственницы Безчетвертева. «Приезжали жена и мать. Извинялись и предлагали деньги, чуть ли не падая на колени», — уточняет она.

Улица Садовая, где произошло ДТП. Фото: Артем Элекин

По ее версии, вечером 29 июля К. вышла на пробежку, добралась до дороги на Садовой, где ее и сбил Безчетвертев. В близкие отношения между подростком и силовиком гражданка не верит и считает, что удары ножом полицейский нанес в состоянии аффекта, пытаясь скрыть следы преступления. Ее мнение поддерживают другие жители.

— Почему после ДТП он не вызвал полицию? Получил бы свои четыре года колонии поселения за аварию. Зачем девочку-то убивать? — возмущаются собравшиеся. — Надеемся, историю не замнут.

Все опрошенные «Новой газетой» соседи Безчетвертева и погибшей школьницы отмечают, что личной связи между ними не замечали.

После разговора с соседями отправляюсь на улицу Партизанская, где находится частный дом Безчетвертева. Но там никого нет.

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Сейчас местные активно собирают деньги на похороны. Помогают как подруги К., так и жители ближайших домов. Соседи жалуются на высокую цену похоронных услуг, часть из них требует, чтобы все оплачивали Безчетвертевы.

Сразу же после задержания полицейский признал свою вину. Но местные и сослуживцы, на слова которых ссылаются СМИ, до сих пор не могут понять действия Антона. Неужели за годы службы экс-полицейский, занимавшийся тяжкими и особо тяжкими преступлениями, сам оказался способен на подобные жестокие действия в отношении школьницы?

В пресс-службе СК по Самарской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. В разговоре с корреспондентом «Новой» представители СК не стали уточнять наличие или отсутствие близких связей между экс-полицейским и школьницей.

Артем Элекин, для «Новой», Самара

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