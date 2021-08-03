Не Петров и не Козловский: стало известно, кто сыграет Вронского в сериале “Анна К”

Около двух недель назад российский офис стримингового сервиса Netflix сообщил о начале съемок своего первого сериала “Анна К” по мотивам романа Льва Толстого “Анна Каренина”. Вместе с этим стали известны исполнители других ролей, кроме Вронского. Кандидатура на эту роль держалась в секрете до последнего. И сегодня шоураннеры, наконец, раскрыли интригу: роль любовника Анны Карениной исполнит 26-летний актер Роман Васильев. Его фильмография не очень обширная: любители сериалов могли наблюдать его в работе “Лучше чем люди” с Паулиной Андреевой в главной роли. Там он сыграл робота-дворецкого.

Ранее инсайдеры и эксперты киноиндустрии предполагали, что эту роль доверят Ивану Янковскому. Но то ли это был фейк, то ли актер отказался от проекта ради семьи – недавно он впервые стал отцом.

Роман Васильев

Напомним, Светлана Ходченкова выступит в роли Анны Карениной (эта информация появилась еще в мае), а Федор Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина. Остальной каст выглядит так: Гоша Куценко – Степан “Стива” Облонский, Юра Борисов – Константин Левин, Татьяна Догилева – Агафья Михайловна, Дарья Верещагина – Екатерина “Кити” Щербацкая, Александр Цыпкин – Сергей Кознышев.

Netflix представит современное прочтение известного сюжета. На сайте компании значится следующее описание сюжета:

Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений, – значится в анонсе сериала.

Над проектом будут работать опытные российские продюсеры – Валерий Федорович и Евгений Никишов (они снимали такие сериалы, как “Измены”, “Полицейский с Рублевки”, “Эпидемия” и фильм “Эпидемия. Вонгозеро”), сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов (“Салют-7” и сериал “Колл-центр”) и автор фильма “Эпидемия. Вонгозеро” и сериала “Эпидемия” Роман Кантор. Когда состоится международная премьера нового сериала, пока неизвестно.