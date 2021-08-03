Зеленский подписал закон, повышающий штрафы за перегруз на дорогах

Этот документ Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 29 июля.

“Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей”, – отметили в ОП.

В частности, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать таким же админвзысканием.

Документ повышает ответственность автомобильных перевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Контекст:

Кабмин Украины в 2015 году запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. “Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта”, – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

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