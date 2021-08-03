Зеленский подписал закон, повышающий штрафы за перегруз на дорогах
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Этот документ Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 29 июля.
“Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей”, – отметили в ОП.
В частности, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.
Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать таким же админвзысканием.
Документ повышает ответственность автомобильных перевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.
Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.
Контекст:
Кабмин Украины в 2015 году запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.
В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. “Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта”, – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.
3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.
7 сентября Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.
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