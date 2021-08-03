 

Участник украинской группы Kadnay стал восьмым участником шоу “Танцы со звездами”

03.08.2021, 13:58, Новости дня
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Он передал эстафету певице Евгении Власовой.

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Публикация от KADNAY (@k.a.d.n.a.y)

Контекст:

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” состоится 5 сентября на канале “1+1”. Главным хореографом проекта стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются.

Кроме Кадная, в числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница “Женского квартала” студии “Квартал 95” Анастасия Оруджева, капитан молдавской юмористической команды “Стояновка”, которая является участницей шоу “Лига смеха” на “1+1”, Иван Люленов, а также украинский актер Константин Войтенко.

Дмитрий Кадная родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта “Фабрика звезд” (2007) на Новом канале, заняв третье место. В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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