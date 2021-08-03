 

Эксперты рассказали, как машинное обучение изменит науку

03.08.2021, 13:56, Новости дня
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По мнению ученых, развитие технологий машинного обучения серьезно повлияет на будущее всего человечества. В частности, они помогут значительно ускорить работу исследователей в самых разных областях. В результате наука сможет предоставлять в распоряжение людей намного больше полезных открытий, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь в будущем.

Мы стоим на пороге массового использования искусственного интеллекта, напоминают эксперта. Но ИИ бесполезен без качественных и эффективных алгоритмов машинного обучения.

Сегодня искусственный интеллект и машинное обучение находятся только на начальном этапе своего развития. Трудно предугадать, каких высот в данной сфере человечество может добиться с течением времени.



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