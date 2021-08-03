 

Цены бензина Аи-92 и СУГ обновили исторические максимумы

03.08.2021, 13:54, Новости дня
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Биржевые территориальные индексы бензина марки «Регуляр-92» и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов во вторник вновь обновили рекордные значения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,3% – до 57,602 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был достигнут 22 июля – тогда стоимость бензина этой марки была на уровне 55,597 тыс. руб. за тонну, передает ТАСС.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,3% – до 43,399 тыс. рублей за тонну, превысив ранее рекордную цену этого топлива в 43,32 тыс. рублей за тонну, зафиксированной 28 июля.

В июле сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. 



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