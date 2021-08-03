Названы самые популярные способы обмана при продаже автомобиля

Специалисты сферы транспортных средств назвали самые популярные в текущем году способы обмана при продаже автомобиля. Нечестные граждане могут как перекрашивать авто, так и подделывать его документацию.

Мошеннические сферы недобросовестные граждане используют в самых разных отраслях. Так, много способов обмана существует при продаже автомобиля. Специалисты из новосибирских автосалонов назвали самые популярные из них в текущем году. Так, в первую очередь при покупке машины следует обращать внимание на пробег транспортного средства. Нередко нечистые на руку продавцы скручивают его, чтобы продать авто более выгодно. Эксперты отмечают, что установить, были ли показатели откорректированы, крайне сложно даже в сервисах технического обслуживания.

Кроме того, махинации при продаже машины могут заключаться в сокрытии факта ее пребывания в залоге и аналогичные проблемы. Такая же ситуация наблюдается и с битыми, бывшими в ремонте автомобилями или перекрашенными. Не стоит и спешить вносить предоплату за транспортное средство перед его заказом, так как подобное требование владельца может быть вызвано стремлением скорее избавиться от машины с непрозрачной историей.

Могут недобросовестные дельцы и изменить характеристики автомобиля в его документации. Так, например, завышается год выпуска машины, а после ее тюнинга соответствующая информация не вноситься в паспорт технического средства. Стоит отметить, что, как пишет «Инфореактор», нередки и случаи фальсификации сертификатов автомобиля, а также завышения уровня его комплектации.

Источник: inforeactor.ru