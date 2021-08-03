Психолог назвала способы защитить детей от негативного контента в Сети

Психолог Ольга Ткачук назвала способы защитить детей от негативного контента в Сети. Для этого родителям можно объединить свои усилия с учителями в школе.

Признаком настоящего времени стало все большее распространение технологий. Доступ к информации, опубликованной на всевозможных ресурсах в Сети, сейчас имеют как пенсионеры преклонного возраста, так и дети дошкольного возраста. При этом ребенок еще не способен тщательно фильтровать получаемые данные, из-за чего контент в интернете может нанести ему серьезный вред. По мнению психолога Ольги Ткачук, оградить от ненужных ресурсов может в первую очередь воспитание культуры поведения детей в социальных сетях.

По утверждению младшего научного сотрудника Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии, родителям было бы полезно применять правила так называемой цифровой гигиены, прививая ребенку осознанное пользование интернетом. Кроме того, при первых же признаках проблем с соцсетями или компьютерными играми, целесообразно поставить в известность об этом классного руководителя в школе.

Ольга Ткачук напоминает, что основой стабильности психического состояния малыша является именно взаимопомощь со стороны взрослых, как мамы и папы, так и учителей. Кроме того, современные учителя в любой российской школе хорошо информированы о моделях поведения детей. Они смогут помочь родителям распознать негативные тенденции в психологии школьника. Такие меры, как пишет «Инфореактор», дадут возможность вовремя заметить вероятные ухудшения и предотвратить беду.

Источник: inforeactor.ru