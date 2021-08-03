 

Ученые научились предсказывать глобальные катаклизмы по истории климатических изменений на Земле

03.08.2021, 13:52, Разное
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Ученые нашли способ предсказывать глобальные катаклизмы в современном мире. Для этого специалисты исследуют историю климатических изменений, происходивших на Земле ранее.
Современный мир меняется достаточно динамично, вместе с развитием сфер деятельности человека происходят существенные метаморфозы климата и окружающей среды. Однако подобное происходило на Земле и ранее, изучение истории таких преобразований в прошлом поможет предсказать катаклизмы в настоящее время.

Переломными можно назвать моменты изменения климата тысячелетия назад. Именно эти трансформации можно сделать основой новой системы предупреждений об изменениях на планете в будущем. Известно, что нынешнее состояние окружающей среды и глобальное потепление уже привели к стремительному таянию ледников. Уже сейчас человечеству грозит настоящая катастрофа глобального масштаба из-за потери ледниковой массы на вершинах Гренландии и на западе Антарктиды.

Аналогичные перемены температур были на Земле и примерно 15 тысяч лет назад. Так называемое потепление Беллинга-Аллереда стало завершением африканского влажного периода. Такого рода резкие изменения демонстрируют каскадное воздействие природных метаморфоз на экосистему и человечество. Как пишет «Политэксперт», прошлое планеты демонстрирует взаимозависимость жизни человеческого общества и состояния Земли. Изучение такой динамики позволит лучше предугадывать грядущие перемены.

Источник: politexpert.net



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