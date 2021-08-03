В Якутии исчезло солнце из-за густого дыма от пожаров

Посмотрите на фото и видео, которые публикуют местные жители.

Некоторые районы Якутии настолько сильно окутало дымом от лесных пожаров, что там «исчезло» солнце. Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями под хэштегом «апокалипсис».

г. Вилюйск. Фото: elena.nurkuo.shishigina / Instagram

г. Мирный. Фото: kunakmv / Instagram

В пресс-службе администрации Мирнинского района сообщили, что многие жители района не понимают, почему в тушении тайги не задействована группировка противопожарных самолетов, базирующаяся в аэропорту Мирного. Оперштаб Якутии объяснил, что самолеты не могут вылететь из-за дыма, который снижает видимость.

«Сложность пилотирования связана и с тем, что полеты совершаются на предельно малых высотах. Бе-200ЧС обычно работает по очагу пожара с 50 метров. Это наиболее эффективная высота. Слив ИЛ-76П осуществляет примерно с тех же высот (50-100 м). Всем понятно, что из-за дыма ухудшается видимость, теряются ориентиры», — говорится в сообщении.

Село Кобяй. News.Ykt.Ru.

Жительница села Кобяй рассказала News.Ykt.Ru., что стемнело примерно в 13:30 по местному времени. «Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел. Мы связываем это с лесными пожарами. Раньше тоже бывали такие пожары, также падал пепел, но такое явление мы наблюдаем впервые», — поделилась женщина.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергей Сивцев объяснил, что солнце «пропало» днем из-за густого дыма от лесных пожаров.

«Сейчас в Таттинском и Усть-Алданском улусах действуют несколько крупных пожаров. Северо-восточный ветер приносит оттуда густой дым. В Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность, и из-за этого там днем стало очень темно, солнца практически не было видно», — сказал Сивцев.

Он отметил, что Кобяйскому району сейчас уделяется особое внимание.

«В настоящее время на территории Кобяйского улуса действует 9 лесных пожаров, из них 5 пожаров на территории н.п. Ситте и по одному в н.п. Люксюгюн, Сангар, Кобяй и Кальвица. Общая площадь тушения составляет — 15864,3 га. Всего на тушении пожаров задействовано 283 человека и 26 единиц техники», — уточнил Сивцев.

Село Антоновка, Нюрбинский район. Скрин: видео annaknite_home_ykt / Instagram

Фото: smoke113smoke113 / Instagram

По информации Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымленность на территории региона сохранится как минимум до пятницы.

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