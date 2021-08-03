 

Американское спецподразделение «Дельта» завершило эвакуацию семей белорусских олимпийцев

03.08.2021, 13:11, Разное
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На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии приземлился самолёт с членами семей белорусских олимпийцев. Все они были эвакуированы спецподразделением «Дельта», чтобы спортсмены могли попросить политического убежища, не опасаясь за безопасность родных.

Необходимость эвакуировать родственников олимпийцев возникла тогда, когда Александр Лукашенко предложил спортсменам не возвращаться из Токио без медалей. Они сразу поняли, что, если попросят убежища, их родители, братья, сёстры и дети будут убиты или заключены в тюрьму белорусским режимом. Тогда посол США в Японии предложил спортсменам составить списки людей, безопасность которых требуется обеспечить. Все они были вывезены с территории Белоруссии и доставлены в Германию.

«На планирование операции нам дали одни сутки. В принципе, никаких проблем не ожидалось. Тяжелее всего для командиров групп было выучить фразу «Амерыканскі спецназ! Мы прыйшлі вызваліць вас. Маўчыце і вынікайце за намі!», – рассказал командир «Дельты», полковник М.

Для операции отобрали бойцов «Дельты» только из числа афроамериканцев. Под видом туристов они прилетели в Минск из Судана и Камеруна. За переброску каждого белорусским властям заплатили по три тысячи долларов. Затем они группами по три человека явились к родным олимпийцев, одели их в арабскую одежду и вместе с ними, под видом нелегальных мигрантов, перешли границу с Литвой, где их ждал полевой госпиталь и автобусы.

Александр Лукашенко, узнав о побеге родственников олимпийцев, пообещал выявить, арестовать и убить всех их друзей и знакомых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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