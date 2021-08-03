Верховный лидер Ирана утвердил нового президента страны

Раиси получил президентский мандат от лидера исламской революции. В начале церемонии министр внутренних дел Абдулреза Рахмани Фазли представил отчет о президентских выборах 18 июня, на которых Раиси одержал “уверенную победу”, сказано в сообщении.

Инаугурация Раиси пройдет 5 августа. По сведениям Tehran Times, на ней будут присутствовать 115 представителей из 73 государств, в частности 10 президентов, 20 спикеров парламента, 11 министров иностранных дел, специальные посланники, заместители спикеров парламента, главы парламентских комитетов и парламентские делегации.

Контекст:

Хаменеи назначил Раиси в 2019 году главой Верховного суда Ирана, до этого он был генеральным прокурором. Reuters называло Раиси “жестким судьей”. Bloomberg в статье от 3 августа отметило, что на протяжении восхождения по служебной лестнице Раиси “слышал только голос Хаменеи”.

Спустя несколько месяцев после назначения он попал в санкционный список США за нарушения прав человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет Раиси в преступлениях против человечности. Генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламар сказала, что его победа стала “мрачным напоминанием о том, что в Иране царит безнаказанность”.

Раиси считают причастным к массовым казням политических заключенных в 1988 году и в насильственном подавлении протестов в 2009 году.

—