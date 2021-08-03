 

“Самая классная и настоящая из всей “ВИА Гры”, “Идеальная”. Мейхер крупным планом показала зону декольте

03.08.2021, 13:04, Новости дня
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Все снимки – селфи, на которых певица запечатлела себя крупным планом.

“Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты мое сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, моей жизни – смысл”, – написала она.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Самая классная и настоящая из всей “ВИА Гры”, – прокомментировала svetik_kiss_13.

“Идеальная”, – заявил andereamim.

Контекст:Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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