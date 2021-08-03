 

“Куколка”, “Так аппетитненько”. Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке

03.08.2021, 13:04, Новости дня
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Знаменитость позирует в кадре, сидя за столом в белом платье-сетке. Кухар отметила, что проводит отпуск на Мальдивах.

“Если путешествуете, выбирайте региональную кухню. Это, во-первых, даст возможность попробовать новые блюда, а, во-вторых, разнообразит ваши впечатления о стране”, – написала она.

“Куколка”, – оценили образ балерины фолловеры.

“Так аппетитненько”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Была судьей проекта “Танцы со звездами” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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