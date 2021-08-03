 

Полицейский пригрозил скинуть туристок в воду в Сочи

03.08.2021, 13:00, Новости дня
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В МВД начали проверку после угроз полицейского в Сочи выкинуть в воду туристок, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

«Действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка. Начальником управления на транспорте МВД по ЮФО поручено проведение служебной проверки», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным МВД, полицейские пытались успокоить женщин в яхтенной зоне, женщины были в состоянии алкогольного опьянения и не реагировали на замечания, нарушая общественный порядок, после чего их задержали по статье за мелкое хулиганство.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как полицейский отвечает на слова туристок нецензурной бранью и грозится выкинуть их в воду.



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