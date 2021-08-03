Красноярский тяжелоатлет протащил 65-тонный самолет

Атлет из Красноярска Иннокентий Веселов поставил рекорд РФ по трек-пулу: он протащил 65-тонный Boeing 737-800 за 45 секунд на 17 метров.

Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму в специальном снаряжении и с помощью троса сдвинул борт с места, он протащил воздушное судно 17 метров и шесть сантиметров за 45 секунд, передает РИА «Новости».

Федерация силового экстрима РФ вручила спортсмену соответствующий сертификат.

Веселов пояснил, что тренировался, таская свою машину, поставленную на ручной тормоз. Перед рекордом у него была одна пробная попытка.

«Мы это зарегистрировали как рекорд России. На самом деле существует международная практика, где многие мировые атлеты буксировали самолеты разного веса на разную дистанцию. Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику, и, может быть, позже признаем это мировым рекордом», – сообщил президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко.

По мнению Грищенко, Веселов бы смог протащить самолет и на большее расстояние, но это не позволяла площадка.

Трек-пул – один из видов силового экстрима, в которой спортсмен пытается двигать крупногабаритные виды транспорта.