В App Store и Google Play появилась социальная сеть будущего SwapMap

В магазинах App Store и Google Play приложение SwapMap появилось относительно недавно. Однако разработчики уже составляют грандиозные планы по экспансии в сетевом пространстве и конкуренции с самыми продвинутыми событийными порталами и сайтами знакомств. Профильные эксперты выражают уверенность, что у приложения есть все технические и маркетинговые возможности для того, чтобы со временем стать инновационной социальной сетью номер один.

SwapMap представляет собой гео-приложение, на котором отмечаются события в виде пинов на карте. В сервисе открыто две роли – создателей и посетителей. Создатели организуют события, прописывают регламент тусовок, приглашают на вечеринки друзей и знакомых, назначают личные встречи. Посетители выступают в качестве потребителей услуги, они получают возможность планировать свой досуг с минимальными временными потерями и максимальной отдачей.

В ближайшем будущем, разработчики планируют запустить внутри каждого события отдельный чат, а также мессенджер для общения внутри социальной сети. Кроме того, SwapMap дополнят функциями встроенной покупки и проверки билетов, а также майнинга внутренней криптовалюты за счет посещения событий. Уже сегодня один токен swapmap “popullar” оценивается в 1,4 доллара США.