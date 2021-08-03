Hill – республиканцы полагают, что причиной пандемии стала утечка из китайской лаборатории

Член американской палаты представителей от Республиканской партии провёл расследование по вопросу о происхождении COVID-19 и пришёл к выводу, что источником пандемии всё-таки стали не природные явления, а Институт вирусологии в Ухани, который мог допустить утечку этого вируса. Как пишет The Hill, автор доклада не утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства сделанных заявлений, однако говорит о необходимости дать законодательный ответ и наказать Китай за вспышку вируса, что повысит готовность к отражению пандемии.



Reuters

Высокопоставленный член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол в понедельник обнародовал третью часть своего расследования по вопросу о происхождении коронавируса. Как пишет The Hill, исследование уже сейчас укрепляет опасения, что источником пандемии всё-таки стали не природные явления, а генетически модифицированный вирус, поскольку Институт вирусологии в китайском городе Ухань, где эту болезнь выявили впервые в декабре 2019 года, мог допустить утечку этого вируса.

Маккол одновременно с публикацией доклада призвал конгресс принять закон о введении санкций против учёных из уханьской лаборатории и против китайских партийных чиновников, которые противодействовали попыткам быстро и эффективно побороть пандемию.

Маккол также призвал комитет палаты представителей по иностранным делам вызвать повесткой американского учёного Питера Дасзака, который привлёк к себе внимание из-за своих связей с уханьской лабораторией и из-за причастности к публикации открытого письма в феврале 2020 года, где отвергается идея о лабораторной утечке и говорится, что данные обвинения являются ксенофобской попыткой отвлечь внимание от борьбы с пандемией.

Опубликованное в медицинском журнале Lancet письмо подверглось критике как попытка отвлечь внимание от того, что Китай несёт ответственность за вирусную вспышку.

«Пора использовать все имеющиеся у американских властей средства и полностью выяснить правду о возникновении этого вируса», — заявил Маккол.

Как отмечает издание, Республиканская партия упорно придерживается теории о том, что вирус мог появиться из уханьской лаборатории. Эта идея в последнее время обретает всё больший вес, хотя в начале пандемии она не пользовалась особым влиянием.

Так называемая теория лабораторной утечки основана на том, что вирус мог выйти из стен уханьской научной лаборатории либо из-за серии ошибок и слабых мер безопасности, либо по причине злонамеренных действий китайского правительства и военных.

Правительство Китая и учёные из уханьской лаборатории отвергают данные утверждения и заявляют, что первые случаи заболевания, скорее всего, возникли при передаче вируса от животных человеку на продуктовом рынке в Ухани.

«Мы продолжаем расследовать происхождение пандемии, и я считаю, что пора полностью отказаться от идеи о том, будто источником вспышки является рынок. Как отмечается в этом докладе, многочисленные свидетельства доказывают, что все нити расследования ведут в уханьский Институт вирусологии», — отметил Маккол в своём заявлении.

Доклад республиканцев составлен по данным из открытых источников, и в нём сделаны выводы на основании косвенных сообщений. В докладе звучит обеспокоенность по поводу того, что лаборатория проводила исследования мутаций в небезопасных условиях. Учёные генетическими методами видоизменяли бактерии или вирусы, делая их более заразными, чтобы на этой основе выработать более эффективные меры профилактики.

«Мы знаем, что в уханьской лаборатории проводили исследования мутаций с приобретением патологических функций, и нам известно, что делалось это в небезопасных условиях», — заявил Маккол.

В докладе выражена обеспокоенность по поводу ремонта и реконструкции, которые проводились в уханьском Институте вирусологии и в находящейся рядом Уханьской национальной лаборатории биологической безопасности. Тревогу у них вызвали системы переработки опасных отходов и кондиционирования воздуха, задействуемые при проведении исследований коронавирусов. Опасные инциденты имели место за несколько месяцев до появления первых случаев COVID-19.

Следователи также говорят об иных сроках вспышки коронавируса, отмечая, что первые случаи произошли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как говорится в других отчётах.

В докладе также выражена обеспокоенность в связи с тем, что учёные из уханьской лаборатории, в том числе американские, имели возможность модифицировать генетически видоизменённые вирусы, не оставляя при этом никаких следов своей работы.

«Американский учёный, доктор наук Ральф Барич сообщил, что он ещё в начале 2005 года ассистировал при создании методов, как не оставлять никаких следов генетической модификации. А в начале 2017 года учёные из уханьского Института вирусологии сумели сделать то же самое. Становится ясно, насколько неискренними были утверждения научного сообщества о том, что SARS-CoV-2 не может быть рукотворным, поскольку у этого вируса нет маркеров генетической модификации», — говорится в докладе.

Среди прочего, они ссылаются на интервью Барича итальянскому телевидению, которое он дал в 2020 году, заявив: «Можно создать вирус, не оставив никаких следов. Но ответы, которые вы ищете, можно найти только в архивах уханьской лаборатории».

Как отмечает издание, авторы доклада не утверждают, что у них есть неоспоримые доказательства сделанных заявлений, однако говорят о необходимости дать законодательный ответ и наказать Китай за вспышку вируса, что повысит готовность к отражению пандемии.