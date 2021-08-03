CNN – Китай возвращает «драконовские меры», чтобы сдержать новую ковидную вспышку

Новый всплеск коронавируса, начавшийся в аэропорту Нанкина, охватил 11 провинций и 26 городов. Чтобы сдержать распространение заболевания, китайские власти вновь вводят жёсткие ограничения, в том числе отправляют людей на карантин и ограничивают въезд в Пекин из регионов, находящихся в зоне риска, пишет CNN.

В Азии, некоторых частях Индии и Китая с трудом удерживают рост заражений COVID-19. На прошедших выходных в индийском штате Керала ввели карантин, столкнувшись с тревожным всплеском инфекций. Только за одно воскресенье в Керале было зафиксировано более 20 тысяч новых заболеваний и не менее 56 смертей от коронавируса.

Тем временем в Китае власти пытаются сдержать вспышку COVID, которая началась в аэропорту Нанкина, а теперь распространилась в 11 провинциях и 26 городах. С нами на связи из Пекина корреспондент CNN Стивен Цзян. Рады вас видеть, Стивен. Что делает Китай, чтобы обуздать эту вспышку?

СТИВЕН ЦЗЯН, старший продюсер CNN: После нашего последнего разговора центральное руководство успело отправить в Нанкин вице-премьера курировать ответные действия местных властей на вспышку. Речь идёт о том же самом высокопоставленном чиновнике, который был направлен в Ухань, когда в этом городе был пик заболеваемости в начале пандемии. Вот насколько они обеспокоены расширением этого очага заболевания, который и не думает угасать.

Как вы отметили, этот вирус распространяется по стране. Он затронул не только персонал аэропорта, но и экипажи авиалинии, школьников, туристов, а также медсестёр и врачей. В воскресенье на местном уровне выявили 99 новых случаев заражений. Возможно, эта цифра блекнет в сравнении с тем, что мы наблюдаем во многих других частях света, в том числе в США. Но эта страна не сталкивалась с подобным инфекционным уровнем на протяжении нескольких месяцев.

Вот почему местные власти всё чаще возвращают драконовские меры, которые мы давно не видели. Это означает, что миллионы китайцев снова оказались заперты в своих домах, в то время как правительство определило более сотни так называемых зон средней или повышенной опасности.

И, разумеется, всё это происходит в самый разгар туристического сезона, что также усугубляет ситуацию. Поэтому сейчас можно наблюдать, как растущее число туристических достопримечательностей и аэропортов закрывается. А местные власти, в том числе представители Пекина, советуют местным жителям не уезжать из города.

И здесь, в китайской столице, тоже значительно ужесточили требования для въезда. Фактически они запретили всем прибывающим из зон средней или повышенной опасности приезжать в город, перекрыв все транспортные связи с этими регионами.

И пока нет никаких свидетельств того, что руководство намерено изменить свой текущий подход, который подразумевает бескомпромиссное отношение к этим локальным случаям заражения. Поэтому следует ожидать введения новых карантинов и резкое падение внутреннего туризма здесь, в Китае. Розмари?

Понятно. Стивен Цзян сообщил нам самые последние новости из Китая. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.