Стриженые женщины: да или нет? – Личное мнение
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Я очень не люблю короткие стрижки на женщинах. Они — пережиток бесполой Совдепии, где жизнь держалась на двух принципах: скромности и практичности.
Практичным и скромным в «совке» было всё: начиная от интерьеров квартир и заканчивая женскими причёсками.
Фото: Соцсети
А вот я пришла к выводу, что скромная и практичная стрижка портит даже таких безоговорочных красавиц с правильными чертами лица, как Анджелина Джоли.
Стриженая Анджелина — не секс-символ, а обычная женщина из трамвая. И никакой взгляд с прищуром, никакая улыбках сочных губ не могут это изменить.
Фото: Соцсети
Я и сама по дури стриглась коротко: и «под мальчика», и дурацкий боб делала. Но при этом за несколько лет хождения стриженой я ни разу не явилась себе во сне с покромсанными волосами.
Моё подсознание знало: стриженая женщина — это почти всегда антисекс, даже когда сознание пыталось поверить в обратное.
Недавно кто-то из комментаторов попросил меня написать пост с советами для 25-летних: как ухаживать за собой, чтобы в дальнейшем выглядеть лучше ровесниц.
Размышляя на тему, я решила включить в этот пост пункт про волосы.
Девушки, женщины, дорогие мои лапушки, ухаживайте, пожалуйста, за волосами. И делайте это фанатично: здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.
Уже после 25 лет ваши волосы могут начать ломаться и перестать нормально, как то было раньше, расти. Причина — в следующем: тот уход, который прекрасно работал, когда вам было 20 (шампунь + кондиционер), в 25 уже недостаточен.
Волосы нужно увлажнять, их нужно питать, за ними нужно ухаживать грамотно и комплексно, а не практично и скромно стричь их, как это делали ваши советские мамы и бабушки, как только у них появлялись дети.
Возникает вопрос: как ухаживать за волосами грамотно и комплексно?
Мои друзья подготовили профессиональный онлайн-курс из 15 коротких занятий по уходу за волосами и, что не менее важно, кожей головы.
Курс крутой, основан на корейской косметике, стоит прилично. Однако я договорилась о скидке в размере 99% по промокоду LENAMIRO. Да, именно так: девяносто девять. Единственное ограничение: скидка действительна всего 7 дней, начиная с сегодняшнего.
В общем, не прощёлкайте!
Курс — действительно стоящий: он не предлагает универсальный рецепт «для всех», а научит вас самостоятельно подбирать индивидуальный уход для разных типов волос и кожи головы.
Средства по уходу, которые используются в онлайн-курсе:
1) Протеиновый шампунь от корейского бренда СP-1.
Это — профессиональный шампунь. Он очень хорошо очищает кожу головы. Убирает пушистость, волосы — реально гладкие.
2) Протеиновый кондиционер для волос. Из той же серии, что и шампунь.
Я искренне не понимаю людей, которые пользуются «разнобоем», когда дело касается волос.
Одно дело — надеть лифчик и трусы от разных дизайнеров. Это может выглядеть круто. И совершенно другое дело — пользоваться средствами по уходу за волосами, которые не дополняют друг друга.
Несмотря на то, что кондиционер — питательный, он не тяжёлый: у него очень нежная текстура суфле.
3) Маска-филлер, тоже — от СР-1.
Она придаёт тот самый «голливудский» лоск волосам, делая их послушными, шелковистыми, супер-ухоженными.
Средство — концентрированное, проникает в структуру волос, воздействуя на них изнутри.
4) Восстанавливающая сыворотка от СР-1.
Очень рекомендую для повреждённых волос. Она превратит солому в волосы «из салона».
5) Спрей для волос с ароматом груши и персика.
Сглаживает повреждённые чешуйки. Освежает волосы. Придаёт им блеск.
Ни одно из этих средств не тестируется на животных, что лично для меня — важно.
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую и сам курс и все используемые в нём средства.
А как вы относитесь к коротким женским стрижкам? Грешите? Какими волосами наградила вас природа? Удалось сохранить или испортили?
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Источник: Лена Миро
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