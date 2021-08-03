Стриженые женщины: да или нет? – Личное мнение

Я очень не люблю короткие стрижки на женщинах. Они — пережиток бесполой Совдепии, где жизнь держалась на двух принципах: скромности и практичности.

Практичным и скромным в «совке» было всё: начиная от интерьеров квартир и заканчивая женскими причёсками.



Фото: Соцсети

А вот я пришла к выводу, что скромная и практичная стрижка портит даже таких безоговорочных красавиц с правильными чертами лица, как Анджелина Джоли.

Стриженая Анджелина — не секс-символ, а обычная женщина из трамвая. И никакой взгляд с прищуром, никакая улыбках сочных губ не могут это изменить.



Фото: Соцсети

Я и сама по дури стриглась коротко: и «под мальчика», и дурацкий боб делала. Но при этом за несколько лет хождения стриженой я ни разу не явилась себе во сне с покромсанными волосами.

Моё подсознание знало: стриженая женщина — это почти всегда антисекс, даже когда сознание пыталось поверить в обратное.

Недавно кто-то из комментаторов попросил меня написать пост с советами для 25-летних: как ухаживать за собой, чтобы в дальнейшем выглядеть лучше ровесниц.

Размышляя на тему, я решила включить в этот пост пункт про волосы.

Девушки, женщины, дорогие мои лапушки, ухаживайте, пожалуйста, за волосами. И делайте это фанатично: здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.

Уже после 25 лет ваши волосы могут начать ломаться и перестать нормально, как то было раньше, расти. Причина — в следующем: тот уход, который прекрасно работал, когда вам было 20 (шампунь + кондиционер), в 25 уже недостаточен.

Волосы нужно увлажнять, их нужно питать, за ними нужно ухаживать грамотно и комплексно, а не практично и скромно стричь их, как это делали ваши советские мамы и бабушки, как только у них появлялись дети.

Возникает вопрос: как ухаживать за волосами грамотно и комплексно?

Мои друзья подготовили профессиональный онлайн-курс из 15 коротких занятий по уходу за волосами и, что не менее важно, кожей головы.

Курс крутой, основан на корейской косметике, стоит прилично. Однако я договорилась о скидке в размере 99% по промокоду LENAMIRO. Да, именно так: девяносто девять. Единственное ограничение: скидка действительна всего 7 дней, начиная с сегодняшнего.

В общем, не прощёлкайте!

Курс — действительно стоящий: он не предлагает универсальный рецепт «для всех», а научит вас самостоятельно подбирать индивидуальный уход для разных типов волос и кожи головы.

Средства по уходу, которые используются в онлайн-курсе:

1) Протеиновый шампунь от корейского бренда СP-1.

Это — профессиональный шампунь. Он очень хорошо очищает кожу головы. Убирает пушистость, волосы — реально гладкие.

2) Протеиновый кондиционер для волос. Из той же серии, что и шампунь.

Я искренне не понимаю людей, которые пользуются «разнобоем», когда дело касается волос.

Одно дело — надеть лифчик и трусы от разных дизайнеров. Это может выглядеть круто. И совершенно другое дело — пользоваться средствами по уходу за волосами, которые не дополняют друг друга.

Несмотря на то, что кондиционер — питательный, он не тяжёлый: у него очень нежная текстура суфле.

3) Маска-филлер, тоже — от СР-1.

Она придаёт тот самый «голливудский» лоск волосам, делая их послушными, шелковистыми, супер-ухоженными.

Средство — концентрированное, проникает в структуру волос, воздействуя на них изнутри.

4) Восстанавливающая сыворотка от СР-1.

Очень рекомендую для повреждённых волос. Она превратит солому в волосы «из салона».

5) Спрей для волос с ароматом груши и персика.

Сглаживает повреждённые чешуйки. Освежает волосы. Придаёт им блеск.

Ни одно из этих средств не тестируется на животных, что лично для меня — важно.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую и сам курс и все используемые в нём средства.

А как вы относитесь к коротким женским стрижкам? Грешите? Какими волосами наградила вас природа? Удалось сохранить или испортили?

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