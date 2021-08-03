Мнение: Есть ли подвох в воскресной регистрации?

В воскресенье 1 августа меня зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы по Приволжскому избирательному округу №26. Узнал об это совершенно случайно, заглянув на сайт ЦИК Татарстана.

Комиссия, оказывается, собралась в воскресенье, без объявления войны, без приглашения меня на заседание. Собрались и проголосовали. Теряюсь в догадках, к чему понадобилась такая спешка, почему решили собраться в воскресенье? Не могли дождаться понедельника? Сроки-то не поджимали, могли зарегистрировать и в понедельник, и даже во вторник… Нет ли здесь подвоха?



отсюда

С завтрашнего дня ухожу в отпуск (как того требует закон) и поеду в Казань.

Писать в «Новую» не смогу. Правда, есть несколько тем, по которым тексты уже написаны, и они будут опубликованы в ближайшее время. Приостанавливать писать в ЖЖ не собираюсь. Потому что моя страница в ЖЖ – это мой личный дневник, не более чем…

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