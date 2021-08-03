 

Любовь Толкалина, Сергей Бондарчук, Егор Корешков и другие на закрытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

03.08.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувшее воскресенье в концертном зале Premio Centre в Нижнем Новгороде завершился единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, который проходил в этом году в третий раз. Гостями церемонии стали звезды сериала Happy End Лена Тронина и Любовь Толкалина (они же были ведущими вечера), член жюри Ольга Сутулова, ставшая впервые мамой в октябре прошлого года, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Анна Банщикова, Сергей Бондарчук и другие. Гостей на красной ковровой дорожке встречала Чума Вечеринка.

Лучшим веб-сериалом был признан канадский проект “Дочь коммуниста”. Ранее в рамках фестиваля состоялась презентация сериала “Выжившие” режиссера Андрея Прошкина и креативного продюсера Бориса Хлебникова. Представлять проект приехали актеры Анна Слю, Дарья Екамасова и Сергей Бондарчук, сыгравшие в нем главные роли, а также Егор Корешков, который приехал на мероприятие без своей девушки, актрисы Полины Максимовой.

Любовь Толкалина и Лена ТронинаАнна БанщиковаОльга СутуловаАгния Кузнецова с мужем и сыном

Полный список победителей:

  • Лучший веб-сериал: “Дочь коммуниста” (The communist’s Daughter)
  • Лучший режиссер: Эндрю Шенкс и Николас Клири, “Любовь, оружие и новые уровни” (Love, guns and level ups)
  • Лучший сценарий: Мишель Дюшен и Эрик Пикколи, “Народный писатель 3” (Public Writer 3)
  • Лучшая идея: “Голодранцы” (Bastards)
  • Лучший персонаж: Младшая сестра, “Систер”
  • Лучший российский веб-сериал: “П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой”
  • Специальный приз жюри: “Ночные ведьмы”
  • Спецприз от The Digital Reporter: “Секреты семейной жизни”, режиссер Шота Гамисония
  • Лучший пилот: “Основано на реальных событиях”, режиссер Дмитрий Кирюшкин

Анна Цуканова-КоттЕгор Корешков (справа)Сергей Бондарчук (слева) и Егор Корешков (справа) со съемочной группой сериала “Выжившие”Лена Тронина, Любовь Толкалина и Чума Вечеринка



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Дан старт новому сезону конкурса “Моя страна – моя Россия”

15.11 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

19.11 / В России будут по-новому платить больничные и пособия по материнству

23.07 / Ольга Кабо опубликовала свое архивное фото с конкурса красоты: Улыбайтесь, господа!

28.10 / Мнение: В Алчевске похоронили Алексея Маркова

03.07 / Захватившего уральский монастырь схиигумена Сергия лишили сана

13.12 / Американские информационные передачи будут лишены возможности попасть во вкладку «Интересное» в Яндекс.Эфире

10.11 / Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса в 2021 году

25.02 / Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при “нелегитимном” Лукашенко

11.07 / Мнение: Стал тысячником!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика