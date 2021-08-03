Любовь Толкалина, Сергей Бондарчук, Егор Корешков и другие на закрытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

В минувшее воскресенье в концертном зале Premio Centre в Нижнем Новгороде завершился единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, который проходил в этом году в третий раз. Гостями церемонии стали звезды сериала Happy End Лена Тронина и Любовь Толкалина (они же были ведущими вечера), член жюри Ольга Сутулова, ставшая впервые мамой в октябре прошлого года, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Анна Банщикова, Сергей Бондарчук и другие. Гостей на красной ковровой дорожке встречала Чума Вечеринка.

Лучшим веб-сериалом был признан канадский проект “Дочь коммуниста”. Ранее в рамках фестиваля состоялась презентация сериала “Выжившие” режиссера Андрея Прошкина и креативного продюсера Бориса Хлебникова. Представлять проект приехали актеры Анна Слю, Дарья Екамасова и Сергей Бондарчук, сыгравшие в нем главные роли, а также Егор Корешков, который приехал на мероприятие без своей девушки, актрисы Полины Максимовой.

Любовь Толкалина и Лена Тронина Анна Банщикова Ольга Сутулова Агния Кузнецова с мужем и сыном

Полный список победителей:

Лучший веб-сериал: “Дочь коммуниста” (The communist’s Daughter)

Лучший режиссер: Эндрю Шенкс и Николас Клири, “Любовь, оружие и новые уровни” (Love, guns and level ups)

Лучший сценарий: Мишель Дюшен и Эрик Пикколи, “Народный писатель 3” (Public Writer 3)

Лучшая идея: “Голодранцы” (Bastards)

Лучший персонаж: Младшая сестра, “Систер”

Лучший российский веб-сериал: “П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой”

Специальный приз жюри: “Ночные ведьмы”

Спецприз от The Digital Reporter: “Секреты семейной жизни”, режиссер Шота Гамисония

Лучший пилот: “Основано на реальных событиях”, режиссер Дмитрий Кирюшкин

Анна Цуканова-Котт Егор Корешков (справа) Сергей Бондарчук (слева) и Егор Корешков (справа) со съемочной группой сериала “Выжившие” Лена Тронина, Любовь Толкалина и Чума Вечеринка