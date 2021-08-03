 

“Ничего своего не осталось”, “Надо же, как вас изуродовали”. Успенская показала, как выглядит после смены стилиста

03.08.2021, 12:10, Новости дня
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“Я очень люблю перемены и всегда стараюсь привносить в свою жизнь что-то новое. На днях я получила огромное удовольствие от процесса и итоговой работы моего нового стилиста”, – написала артистка, поинтересовавшись у фолловеров, нравится ли им ее новый образ.

“Перед глазами 90-е и естественность… Ничего своего не осталось, кроме глаз. Какой-то другой человек”, – отреагировали фолловеры.

“Надо же, как вас изуродовали”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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