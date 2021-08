“Еще один кошмар, Лукашенко убивает собственных граждан”. Евродепутаты отреагировали на смерть главы “Белорусского дома в Украине”

“Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз – в Украине”, – отметила она.

Another nightmare. Nobody is safe. #Belarus #Lukashenka #Killing his own people. This time in #Ukr https://t.co/4Mw9CZsU0r

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) August 3, 2021

Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс заявил в Тwitter, что смерть Шишова является “убийством и актом международного терроризма режима Лукашенко”.

Killing of Belarusian citizen Vitaliy @Shishov, head of the NGO @Belarusian House in @Ukraine yet another act of international terrorism by @Lukashenka regime. Investigative journalist Pavel @Sheremet was murdered in 2016 with Belarus KGB behind.

— Petras Austrevicius (@petras_petras) August 3, 2021

Политик вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета.

“Журналист-расследователь Павел Шеремет был убит в 2016 году при поддержке КГБ Беларуси”, – написал Аустревичюс.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители, среди прочих, рассматривают версию убийства, замаскированного под суицид.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством

