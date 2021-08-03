“Мы лишились практически всего”. У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров

“Со вчерашнего вечера не могу зайти в свой Instagram @lizaglinskaya по непонятной для меня причине. Ее вообще невозможно найти, а если и высвечивается, то вот в таком виде, как на фото. Расстроена. Не хотелось бы потерять и потеряться. Все же почти 500 тыс. подписчиков и много работы. Много”, – написала кулинарный блогер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4602758649755806&id=100000651498572

3 августа сестра Елизаветы Глинской, Татьяна Шевченко-Глинская на своей странице в Facebook заявила, что страница была взломана.

“1 августа нашу страницу взломали. Это для нас основной ресурс, где мы с 2012 года взращивали аккаунт, вкладывая в него все самое лучшее, не только материальные средства, но и многое другое. В нем собрана аудитория в более чем 470 тыс. активных пользователей. В нем была выстроена наша компания, через которую была реализация наших кулинарных книг, мастер классов, рекламных проектов. То есть сейчас мы лишились практически всего”, – подчеркнула сестра блогера.

Шевченко-Глинская подчеркнула, что накануне они получили письмо, в котором сообщалось, что микроблог будет заблокирован из-за нарушения авторских прав.

“Чтобы этого не произошло, нужно перейти по ссылке. Естественно я не переходила по ссылкам. В течение последующих 11 часов, нас заблокировали”, – констатировала сестра Глинской.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1926763150815098&id=100004442947429

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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