Новый алгоритм обучает беспилотники, глядя на другие автомобили

Как поясняют эксперты, беспилотные или самоуправляемые автомобили вот-вот начнут массово выходить на наши дороги. А это значит, что каждую систему ИИ, которая управляет такими машинами, необходимо будет «научить» ездить по улицам городов, не блуждая и не представляя опасности для других участников движения.

Проблема в том, что существующие до сих пор системы машинного обучения требовали много времени и не могли стать эффективными в условиях массового производства беспилотников.

Поэтому для них придумали принципиально новую систему, основанную на сборе информации при помощи БПЛА с высоты птичьего полета. В результате легко получать и загружать данные о новых препятствиях, заторах и прочих факторах, с которыми каждый водитель встречается на дорогах.