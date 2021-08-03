Ученые рассказали о вреде микропластика для организма человека
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Особенностью нашего времени является обилие микропластика буквально во всех средах, в том числе в воде и в воздухе. Согласно результатам, полученным во время последних исследований, вред от такого вида загрязнений значительно больший, чем полагали ранее.
Так, микропластик очень легко не просто проникает внутрь нашего тела через органы дыхания и во время питания. Мельчайшие частицы также проникают в кровь, буквально отравляя наши организмы.
По данным исследователей, только в Мировом океане сегодня находится около 70 миллионов тонн микропластика, смытого вместе со сточными водами. Становясь частью клеток, эти вещества дестабилизируют мембраны и приводит к появлению тяжелых заболеваний.
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