Ученые рассказали о вреде микропластика для организма человека

Особенностью нашего времени является обилие микропластика буквально во всех средах, в том числе в воде и в воздухе. Согласно результатам, полученным во время последних исследований, вред от такого вида загрязнений значительно больший, чем полагали ранее.

Так, микропластик очень легко не просто проникает внутрь нашего тела через органы дыхания и во время питания. Мельчайшие частицы также проникают в кровь, буквально отравляя наши организмы.

По данным исследователей, только в Мировом океане сегодня находится около 70 миллионов тонн микропластика, смытого вместе со сточными водами. Становясь частью клеток, эти вещества дестабилизируют мембраны и приводит к появлению тяжелых заболеваний.