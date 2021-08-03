Мужчина на улице вколол неизвестное вещество ребенку в Москве

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03.08.2021, 12:06, Новости дня
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Прохожий на юго-востоке Москвы вколол неизвестное вещество 15-летней девочке, после чего та потеряла сознание, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что ночью в отдел полиции в Люблино поступило заявление от мужчины, по его словам, 2 августа его дочь «вышла погулять с друзьями около военного училища на улице Головачева, там неизвестный уколол ее чем-то, после чего девочка потеряла сознание на некоторое время», передает РИА «Новости».

По словам девочки, к ней подошел неизвестный славянской наружности в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до улицы Краснодонской, но, получив ответ, стал преследовать ребенка.

В какой-то момент мужчина приблизился и «произвел укол в левую ягодицу».

Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую. Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом «острое отравление».

В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что полиция проводит проверку «по факту поступившей телефонограммы в ОМВД по району Люблино из медицинского учреждения о доставлении к ним несовершеннолетней девочки с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Ранее в Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка.



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