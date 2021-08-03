 

NBC – открытие ресторанов в США привело к новой волне агрессии

03.08.2021, 12:02, Новости дня
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Американские рестораторы, получившие разрешение вновь открыть двери своих заведений, всё чаще сталкиваются с агрессивным поведением клиентов, передаёт NBC News. Как объясняют эксперты, индустрия питания в США сильно пострадала от пандемии и карантина, результатом чего стало подорожание блюд и проблемы с обслуживанием.

Стычка, переросшая в драку, в ресторане McDonald’s в штате Индиана. В Сан-Хосе посетительница плюнула в хостес. А в Нью-Джерси даже предприняли дерзкую попытку поужинать и сбежать. Мы видим это по всей стране: несдержанные клиенты устраивают сцены. Работники ресторанов говорят, что сыты этим по горло.

МУЖЧИНА: …вопит, что это худший кофе за всю историю…

ЖЕНЩИНА: Это словесная порка.

МУЖЧИНА: …берёт еду и выбрасывает её из пакета «навынос».

4 июля в ресторане Cleat & Anchor на Кейп-Коде пьяные гости стали вести себя агрессивно, когда владелица заведения Фелиция Понс попросила их выйти.

ФЕЛИЦИЯ ПОНС, ресторатор: Множество ужасных слов, которые не следует говорить в адрес женщины.

Позже они тайком прошли в кухонную дверь, мимо охранника.

ФЕЛИЦИЯ ПОНС: К тому моменту, как он пришёл сюда, они уже громили всю кладовую, бросали горчицу на пол…

Конфликт вывел её из душевного равновесия.

ФЕЛИЦИЯ ПОНС: У нас, конечно, бывали ситуации, когда люди были очень недовольны, но никогда раньше никто не пытался вот так вломиться в мой ресторан и нанести реальный ущерб.

Её официантка Дана Оллет говорит, что люди просто не понимают ситуацию.

ДАНА ОЛЛЕТ, официантка: У нас не хватает сотрудников, и мы изо всех сил пытаемся угодить каждому.

По всей стране уровень удовлетворённости посетителей продолжает падать. 43 процента заявляют, что раздосадованы нехваткой персонала в ресторанах. 66 процентов выразили обеспокоенность ростом цен. А 50 процентов говорят, что соблюдение масочного режима не контролируется.

ЛИЗА МИЛЛЕР, маркетолог: Это стечение крайне неблагоприятных обстоятельств.

На той же улице Apt Cape Code закрыл свои двери ради «дня доброты».

БРЭНДИ ФЕЛТ-КАСТЕЛЬЯНО, совладелица ресторана Apt Cape Code: Всё равно многие благодарны за возможность снова прийти. Но те, кто неблагодарен, скажем так, негодуют из-за своих желаний и своих представлений о том, чего они заслуживают.  

По словам экспертов, эту проблему можно решить, упражняясь в эмпатии.

ЛИЗА МИЛЛЕР: Исходите из того, что придётся подождать.

ЖЕНЩИНА: Нет никаких причин доводить человека до слёз из-за того, что вы считаете, что ваш бургер готовился дольше, чем следовало.

МУЖЧИНА: Просто расслабьтесь. Помните, что было в прошлом году?

МУЖЧИНА: Попробуйте проявить немного эмпатии (смеётся).

Потому что чаевые в виде благодарности всегда бесплатны.

Стефани Рул, NBC News.

Дата выхода в эфир 01 августа 2021 года.



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